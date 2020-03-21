Операционная компания Baku City Circuit (BCC) приняла решение о переносе Гран-при Азербайджана Формулы 1, который должен был пройти 5-7 июня 2020 года. Об этом говорится на официальном сайте компании.

Ранее haqqin.az писал, что в ходе состоявшейся телефонной конференции с участием руководства «Формулы-1», Международной федерации автоспорта (FIA), организаторов гонок и спонсоров азербайджанская сторона заявила, что предпочитает отказаться от проведения Гран-при Азербайджана, запланированного на 7 июня.

Согласно сообщению, решение о переносе пятого по счету гоночного уик-энда Формулы 1 в Баку было принято после долгих обсуждений с руководством Формулы 1, Международной автомобильной федерацией (FIA), а также правительством Азербайджанской Республики.

Данное решение принято в связи с продолжающимся глобальным распространением COVID-19 и основывается на экспертных рекомендациях, предоставленных соответствующими государственными органами.