Вице-премьера Испании госпитализировали с подозрением на коронавирус

Вице-премьер вчера вечером пришла в одну из мадридских больниц, где после проведенных анализов врачи приняли решение госпитализировать ее, ей оказывается необходимое лечение для случаев респираторных инфекций.

Первый заместитель председателя правительства Испании Кармен Кальво была доставлена в больницу с респираторной инфекцией, сообщило правительство страны, передает РИА Новости.

Среди сделанных анализов - тест на коронавирус, его результаты пока неизвестны.

Ранее коронавирус был выявлен у двух членов правительства Испании - министра по вопросам территориальной политики Каролины Дариас и министра по делам равноправия Ирене Монтеро, жены вице-премьера Пабло Иглесиаса. В самоизоляции находится королева Летисия, которая в начале марта присутствовала на мероприятии с участием Монтеро. Кроме того, коронавирус подтвержден у председателя правительства Каталонии Кима Торры и председателя правительства сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо, других политиков.

Коронавирус выявлен у супруги премьера Педро Санчеса, Бегоньи Гомес. Кроме того, в минувшее воскресенье СМИ сообщили, что заразились его мать и тесть, которые находятся в больнице.

По числу жертв и выявленных случаев заражения Испания находится на втором месте в Европе после Италии. На 23 марта зафиксировано 33089 случаев заражения, из них умерли 2182 человека.