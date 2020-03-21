В Азербайджане выявлены еще 7 фактов заражения коронавирусом, сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В настоящее время в Азербайджане 61 пациент с выявленным коронавирусом находится под врачебным наблюдением, состояние трех из них оценивается как средней степени тяжести, остальные чувствуют себя нормально, их состояние стабильное. Принимаются необходимые меры для лечения пациентов.

Случаи заражения коронавирусом в Азербайджане выявляются среди лиц, прибывших в страну из-за рубежа, и по фактам передачи инфекции друг другу внутри страны.