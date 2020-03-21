KATV1 по зову президента объявило о спецмерах

Также KATV1, приверженная поддержке инициативы президента, решила выделить 100 тысяч манатов в «Фонд поддержки борьбы против коронавируса», созданный указом президента Ильхама Алиева от 19 марта 2020 года.

KATV1 (торговая марка компании AG Telecom), один из ведущих операторов кабельного телевидения в стране, присоединился к превентивным мерам, принятым в нашей стране для борьбы с пандемией COVID-19.

В соответствии с инструкциями оперативного штаба AG Telecom с конца февраля предпринимает меры в различных областях для борьбы с распространением коронавируса и его предотвращения в соответствии со стратегиями корпоративной социальной ответственности.

В KATV1 был предпринят ряд мер, которые придают большое значение безопасности персонала, клиентов и партнеров, в том числе:

- Офисы и центры обслуживания клиентов регулярно дезинфицируются, а также оснащены дезинфицирующими средствами;

- Работники компании, контактирующие с пользователями услуг, обеспечены медицинскими масками;

- Рабочие места оборудованы специальными бесконтактными термометрами;

- Большая часть персонала была переведена в режим «работа из дома», которым были предоставлены необходимые возможности и онлайн-решения.

Принимая во внимание превентивные меры, применяемые в стране, KATV1 рекомендует своим абонентам использовать следующие альтернативные каналы обслуживания:

- Онлайн обслуживание клиентов на сайте www.katv1.az;

- WhatsApp чат-сервис активирован на +994 50 999 91 27 и +994 50 888 81 27;

- В онлайн-формате с наших официальных страниц https://www.facebook.com/katv1.az/ и https://www.instagram.com/katv1_en/;

- Call-центр 127 и аварийные службы работают в усиленном режиме в формате 247;

На период праздничных дней и применения мер социальной изоляции предлагает своим цифровым абонентам бесплатно дополнительные пакеты телеканалов, а также обеспечат своих абонентов бесперебойной службой технической поддержки.

Учитывая увеличение интернет-трафика, компания зарезервировала и выделила дополнительный объем интернета, а также расширяет возможности дата-центра для усиления доступа к высококачественной высокоскоростной сети. KATV1 продолжает реализовывать новые проекты по улучшению качества сети во всех существующих городах.

Цель наших усилий - повысить надежность сети, чтобы обеспечить лучшее обслуживание наших клиентов.

KATV1 продолжит различные меры по поддержке борьбы с коронавирусом в стране.

Вот уже 15 лет компания продолжает поддерживать различные социальные проекты, осознавая свою корпоративную социальную ответственность перед нашей страной, обществом и гражданами.