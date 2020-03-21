Испанский футбол остановили бессрочно
Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) объявила о бессрочном приостановлении розыгрышей национального чемпионата на всех уровнях из-за пандемии коронавируса. Сообщение опубликовано на сайте организации.
Все профессиональные футбольные матчи в Испании отменены до дальнейшего распоряжения властей. В RFEF также выразили солидарность с органами, которые борются с распространением инфекции. Ранее были отменены ближайшие два тура Ла Лиги и низших дивизионов.