Японское лекарство от коронавируса оказалось действеннее арбидола

В исследовании специалистов приняли участие 236 человек, оказавшиеся в условиях стационара с диагнозом COVID-19. В течение недели первая половина из них (116 человек) находилась на лечении, использующем, кроме привычных препаратов, фавипиравир, тогда как вторая (120) вместо него принимала арбидол.

В результате такого лечения на седьмые сутки частота выздоровления в первой группе составила 71,43 процента, а во второй — 55,86 процента.

«У обычных пациентов с COVID-19, ранее не получавших противовирусное лечение, фавипиравир можно рассматривать как предпочтительное лекарство», — заключают авторы.