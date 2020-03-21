Мехрибан Алиева благодарит всех, кто помог - первый вице-президент тоже отказалась от зарплаты

«Уважаемые соотечественники! Выражаю свою глубокую благодарность всем организациям, компаниям, физическим и юридическим лицам, которые добровольно осуществили переводы в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, созданный указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 19 марта 2020 года для усиления превентивных шагов и мер борьбы против коронавируса в нашей стране». Как сообщает haqqin.az, об этом говорится в обращении первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой.

«Безусловно, это продолжение благотворительных традиций, присущих азербайджанскому народу и в то же время показатель единства и солидарности нашего народа. То, что вы не отнеслись равнодушно к проблеме, с которой столкнулась ваша страна, и присоединились к призыву президента Ильхама Алиева является шагом, заслуживающим очень высокой оценки. Это говорит о наличии чувства милосердия и сострадания в современном азербайджанском обществе. Во имя защиты здоровья азербайджанского гражданина я также присоединяюсь к этой инициативе и жертвую годовую зарплату первого вице-президента Азербайджана в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом.

Еще раз выражаю благодарность всем, кто добровольно перечислил средства в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом и призываю всех соотечественников продемонстрировать солидарность и гражданскую ответственность и серьезно соблюдать рекомендации и требования Оперативного штаба при Кабинете министров», - говорится в обращении Мехрибан Алиевой.