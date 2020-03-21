Бакинское транспортное агентство присоединилось к акции с хэштегом #evdəqal. Как сообщили haqqin.az в агентстве, в рамках акции на электронных информационных табло и мониторах, на информационных электронных панелях маршрутных автобусов появились хэштеги #evdəqal и #bizbirlikdəgüclüyük. Этот же посыл передается на волне 107.7 радио AvtoFm.

Целью данной акции является обратить внимание населения на соблюдение правил социальной изоляции, утвержденных решением Оперативного штаба при Кабмине, и призвать людей не выходить из дома без острой на то необходимости.

Отмечается, что, соблюдая призыв оставаться дома, мы уменьшаем риск заражения коронавирусом.

Коллектив БТА приглашает каждого продемонстрировать свою гражданскую ответственность. БТА выражает уверенность, что мы все вместе преодолеем все испытания.