ООО Rail Trans Service пожертвовала 100 тысяч манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом
Rail Trans Service поддерживает меры, осуществляемые по борьбе с распространением инфекции коронавируса на территории Азербайджана. В качестве поддержки компания перечислила 100 тысяч манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, созданный в соответствии с указом Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 19 марта 2020 года.
Rail Trans Service — компания, осуществляющая деятельность в сфере строительства железных дорог. Основные направления деятельности компании — это проектирование, реконструкция и строительство объектов железнодорожной инфраструктуры любого уровня сложности.