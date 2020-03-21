Оперативный штаб при Кабмине обратился к азербайджанцам за рубежом

В связи с пандемией коронавируса большинство международных полетов в мире приостановлено, межгосударственные границы закрыты, страны перешли на особый карантин и режим чрезвычайной ситуации, сообщает Оперативный штаб при Кабмине.

В результате сотни тысяч пассажиров по всему миру вынуждены были остаться в различных странах, говорится в сообщении.