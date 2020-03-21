Миллион манатов на борьбу с коронавирусом от Caspian Marine Services

Компания Caspian Marine Services одной из первых откликнулась на призыв главы государства по поддержке борьбы с коронавирусом.

Таким образом, филиал компании «Caspian Marine Services» в Азербайджане выделил 1 миллион манатов на борьбу с пандемией COVID-19.

Учитывая распространенность коронавируса (COVID-19) в довольно широкой географии, Всемирная организация здравоохранения объявила инфекцию глобальной пандемией. Азербайджан осуществляет последовательные и всесторонние меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в стране и защите здоровья населения.

Активная поддержка со стороны Caspian Marine Services и других коммерческих структур, предпринимательских субъектов, частных лиц демонстрирует их социальную ответственность и солидарность.