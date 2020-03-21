В Грузии запретили свадьбы и поминки

В Грузии в связи с чрезвычайным положением запрещается проводить поминки, свадьбы и другие подобные мероприятия. Соответствующее постановление издало правительство Грузии.

Необходимость принятия данного решения в грузинском правительстве объяснили тем, что, несмотря на призывы властей, определенная часть граждан продолжала участвовать в ритуальных мероприятиях, устраивать дни рождения или другие мероприятия с участием большого количества людей.

Согласно новому постановлению, в Грузии запрещаются любые социальные мероприятия с участием более 10 человек. Ограничение не касается собрания лиц в медицинских и публичных учреждениях, в оборонных силах, специальных пенитенциарных учреждениях, правоохранительных органах, которые должны выполнить свои обязанности. Ограничение не распространяется также на общественный транспорт и строительно-инфраструктурные работы, передает Sputnik Грузия.

В постановлении также говорится, что в тех частных учреждениях, на которых ограничения не распространяются, людям необходимо соблюдать дистанцию не менее двух метров.