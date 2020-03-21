Решением суда Тофик Ягублу арестован

Решением суда в отношении Тофика Ягублу избрана мера пресечения в виде ареста. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на Прокуратуру г. Баку.

Как сообщалось ранее в понедельник, со ссылкой на главу пресс-службы МВД Эхсана Захидова, вчера около 15:00 в Низаминском районе Баку произошло столкновение автомобиля Toyota Corolla, управляемого Тофиком Рашид оглу Ягублу, с автомобилем ВАЗ-2107, управляемым Джабраиловым Эльханом Саттар оглу.

«ДТП произошло по вине Ягублу, однако он начал спорить и бить кулаками и отверткой Эльхана Джабраилова и его супругу, которая тоже находилась в машине, нанеся им телесные повреждения различной степени тяжести. На место происшествия прибыли сотрудники полиции», - сказал Захидов.

По его словам, по факту в Низаминском РУП было возбуждено уголовное дело по ст. 221.3 (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, сопровождающееся применением насилия к гражданам, либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества) УК Азербайджана. Ягублу был задержан в качестве подозреваемого лица. Водитель Джабраилов и его супруга были опрошены в качестве пострадавших лиц.

Следствие по уголовному делу продолжается.