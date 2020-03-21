Kontakt Home преобразил свой логотип из-за коронавируса

В связи с инфекцией коронавируса Kontakt Home адаптировал свой логотип под эту тему. Новый адаптированный логотип является временным и сочетает в себе социальный посыл KontaktWithHome (в контакте с домом). Он призывает людей проводить больше времени дома и соблюдать карантинные меры.

На днях дизайнер из Словении преобразил логотипы крупных компаний, таких как MasterCard, Nike, Starbucks, LinkedIn и др., переосмыслил их на фоне пандемии коронавируса. После этой адаптации другие всемирно известные бренды также начали присоединяться к этому социальному вызову.

Отметим, что Kontakt Home активно участвует в мерах по борьбе с коронавирусом. На днях компания выделила 50 тысяч манатов на счет Фонда поддержки борьбы с коронавирусом. В то же время сеть строго соблюдает все меры безопасности в своей деятельности. Предлагает быструю, безопасную и бесплатную доставку на онлайн-заказы всем клиентам, которые, не выходя из дома, хотят получить любимый товар.