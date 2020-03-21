Теперь Кямаледдин Гейдаров бросает силы на встречу с коронавирусом на границе с Грузией

В целях предотвращения угрозы распространения коронавируса (COVID-19) на территории Азербайджана МЧС организовало на азербайджано-грузинской границе пункты по приему и сортировке у погранично-пропускных пунктов «Красный мост» в Газахском районе и «Мазимчай» в Балакенком районе, сообщили haqqin.az в пресс-службе МЧС.

Подразумевается, что лица, прошедшие первичное медицинское обследование на пограничных пунктах, будут проходить дальнейшее обследование на пунктах МЧС.

Лица, у которых будут выявлены подозрительные симптомы, для более точного диагноза будут доставлены в специально выделенную местную больницу. Люди, у которых не будут выявлены подозрительные симптомы, будут временно помещены на карантин в палатках.

В пунктах, в каждом из которых оборудовано по 20 палаток, созданы условия для одновременного пребывания 100 человек, имеются все условия для нормального проживания, с регулярным питанием, обеспечением средствами гигиены, обогревом, полным соблюдением санитарно-гигиенические требований.

При необходимости число таких палаток может быть увеличено.