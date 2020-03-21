В Египте генералы армии стали жертвами коронавируса

В Египте от последствий коронавирусной инфекции в течение суток скончались два высокопоставленных генерала, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Государственное телевидение страны.

Согласно информации, от вирусной пневмонии COVID-19 скончались генерал Шафи Давуд, отвечавший за инфраструктурные проекты египетской армии. А накануне умер генерал-майор Халед Шальтут, непосредственно участвовавший в борьбе с распространением коронавируса в Египте. В частности, его подразделения проводили дезинфекцию улиц и площадей Каира, а также станций метро и правительственных зданий.

По данным Agence France-Presse, коронавирусом заражен и ряд других высокопоставленных египетских военнослужащих.