Минсвязи упростило перевод пожертвований в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом

Информационно-вычислительный центр Министерства транспорта, связи и высоких технологий создал техническую возможность для перевода пожертвований в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом посредством электронной платежной системы Smartpay.

В настоящее время через эту платежную систему можно осуществлять пожертвования в филиалах и отделениях ООО «Азерпочт», охватывающего все регионы Азербайджана, в платежных терминалах Naxçıvanbank, а также, не выходя из дома, на сайтах kassam.az (https://kassam.az/payment/service/897) и smartpay.az (https://smartpay.az/payment/service/771).

В ближайшее время в платежную систему Smartpay будут интегрированы и такие компании, как ООО Modenis (eManat), ООО Mobile Payment Systems-Portmanat (https://portmanat.az/), ООО KomTek Ltd (платежная система MilliÖn), ООО Paysis (EPUL). Так, эти компании в качестве поддержки борьбы с коронавирусом создадут условия для удобного перевода гражданами пожертвований без взимания комиссий за услугу.

Напомним, Фонд поддержки борьбы с коронавирусом создан, согласно указу президента Азербайджана от 19 марта 2020 года «О мерах по охране здоровья населения и усилению борьбы с коронавирусной инфекцией в Азербайджанской Республике».