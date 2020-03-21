Шойгу по поручению Путина встретился с Асадом

Министр обороны России Сергей Шойгу по поручению главы российского государства Владимира Путина встретился в Дамаске с президентом Сирии Башаром Асадом.

"В ходе состоявшихся переговоров обсуждены вопросы обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий в Идлибской зоне деэскалации, стабилизации обстановки в других районах Сирии, а также различные аспекты военно-технического сотрудничества в рамках совместной борьбы с международными террористическими группировками", - цитирует ТАСС заявление Минобороны РФ.

В российском военном ведомстве добавили, что в ходе переговоров затрагивались темы гуманитарного содействия России населению Сирии и восстановления ее экономики при помощи российских специалистов.

В ведомстве также отметили, что в полете в воздушном пространстве Сирии безопасность самолета министра обороны РФ обеспечивали истребители Су-35С ВКС России.