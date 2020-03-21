Руководство Администрации и высокопоставленные чиновники пожертвовали зарплаты на борьбу с коронавирусом

Глава Администрации президента Азербайджана и руководящие лица Управления делами и Секретариата первого вице-президента перечислили свою месячную зарплату в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом в Азербайджане.

Отметим, что средства собранные в Фонде, созданном по указу президента Ильхама Алиева, будут направлены на формирование медицинских учреждений особого режима, усиление материально-технического обеспечения, а также на другие меры, предпринимаемые в борьбе с коронавирусом в Азербайджане.

Первоначально в Фонд было перечислено 20 миллионов манатов из Резервного фонда президента Азербайджана. Также президент Ильхам Алиев пожертвовал в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом свою годовую зарплату.

В то же время в Фонд осуществляются добровольные пожертвования от различных компаний, структур, физических и юридических лиц.