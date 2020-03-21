Resant Group MMC на борьбу с пандемией выделила 100 000 манатов

Группа Resant Group MMC, управляющая отелями и зонами отдыха, присоединилась к превентивным мероприятиям в рамках борьбы с пандемией коронавируса.

В рамках стратегии социальной ответственности компания перечислила 100 000 манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, созданный в соответствии с указом президента Азербайджана Ильхама Алиева с целью поддержки мер, осуществляемых по борьбе с распространением инфекции коронавируса на территории Азербайджана.

Resant Group MMC является одной из быстрорастущих отельных групп Азербайджана. На сегодняшний день группа управляет отелями Ramada, Rich Hotel и Shah Palace.