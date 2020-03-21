Ушедшая на карантин Меркель проверилась на коронавирус
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель сдала тест на коронавирус, сообщил официальный представитель правительства Штеффен Зайберт, сообщает Дойче велле.
Когда появятся результаты теста, он не сообщил. "Канцлер чувствует себя хорошо", - добавил Зайберт.
Ангела Меркель с воскресенья находится под домашним карантином, поскольку находилась в контакте с зараженным коронавирусом врачом. В понедельник она руководила экстренным заседанием кабинета министров по телефону.