Таможенники перечислили миллион манатов на борьбу с коронавирусом

Государственный таможенный комитет присоединился к призыву президента Азербайджана по усилению превентивных и профилактических мер, предпринимаемых для предотвращения распространения коронавируса в стране, и принял решение сделать пожертвования в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом.

В сообщении ведомства говорится, что в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом направлен один миллион манатов из начислений к зарплатам сотрудников Госкомтаможни.