МВД наказало нарушителей коронарежима

Правоохранительными органами Азербайджана выявлены 411 объектов общепита - нарушителей режима работы, установленного в рамках мер по социальной изоляции для борьбы с распространением коронавируса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД.

«По решению оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана в режиме социальной изоляции рестораны и кафе на территории страны могут работать до 15:00. Однако владельцы некоторых объектов общепита, нарушив установленный режим, предприняли попытки продолжить деятельность и после установленного времени. В ходе проверки в Баку было выявлено 154 подобных объекта, в целом по стране - 411 объектов», - говорится в сообщении.

В отношении владельцев 71 объекта применены административные штрафы. Кроме того, в административном порядке арестованы три человека за распространение на территории страны дезинформации по поводу коронавируса.

Отметим, что решением оперативного штаба при Кабинете министров с 00:00 22 марта в Азербайджане время работы кафе, ресторанов, чайных, интернет-клубов и других объектов общественного питания устанавливается с 09:00 до 15:00. Объекты общепита могут принимать онлайн-заказы доставки до 21:00.

Целью данного решения является минимизация контактов между граждан, а также поддержание количества необходимого питания.