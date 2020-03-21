Названы самые вредные для сердца продукты

По мнению испанского специалиста, одним из опасных продуктов является красное мясо. Однако отказываться от него необязательно – достаточно съедать два небольших кусочка в неделю.

Не менее опасна для сердца покупная выпечка и пицца. Магазинная сдоба - «чемпион по содержанию трансжиров». Тем, кто заботится о своем сердце, лучше не налегать на сливочное масло, в нем содержится много насыщенных жиров, из-за которых растет уровень «плохого» холестерина, пишет «Доктор Питер».

Что касается напитков, то самыми вредными являются спиртное и сладкие газировки, а также энергетики. Кроме того, стоит сократить употребление соли – ее стоит принимать в пищу не более 2 граммов в день. Так как в большинстве блюд и так уже есть соль, то класть ее туда дополнительно не надо.

Канепа посоветовал для здоровья сердца больше есть свежих овощей, фруктов, бобовых, а блюда заправлять оливковым маслом.