Микаил Джаббаров о сферах, наиболее пострадавших от коронавируса

В Азербайджане определены сферы бизнеса, наиболее всего пострадавшие из-за пандемии коронавируса. Об этом сказал министр экономики Микаил Джаббаров.

«На начальном этапе определены 12 сфер, которые больше всего пострадали от пандемии. Это туризм, отельный бизнес, общепит, сектор развлечений, транспорт, торговые центры и др. Планируется предоставить пострадавшим налоговые каникулы, налоговые льготы, смягчение условий кредитования. С этой целью госструктуры, Центробанк и Ассоциация банков ведут обсуждения», - сказал Микаил Джаббаров.

Министр экономики отметил, что созданная рабочая группа подготовит и представит главе государства соответствующие предложения по защите бизнеса и минимизации убытков.