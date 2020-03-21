Известный Карат-холдинг тоже бросает силы против коронавируса

Компания Karat Holding, полностью поддерживая инициативу президента Азербайджана Ильхама Алиева, присоединилась к превентивным мероприятиям, проводимым в Азербайджане в рамках борьбы с пандемией COVİD-19.

Как и ряд других компаний страны, Karat Holding также вносит свою финансовую лепту и перечисляет 250 тысяч манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, созданный в соответствии с указом главы государства от 19 марта 2020 года.

В соответствии со складывающейся ситуацией группа компаний холдинга предпринимает меры по дополнительным закупкам и доставкам продовольственной пшеницы с целью бесперерывного обеспечения мукой населения страны.

Наряду с этим группа компаний холдинга, в соответствии с инструкциями оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана, соблюдает все меры безопасности для обеспечения защиты здоровья своих клиентов и сотрудников и проводит мероприятия по повышению информированности в этой области.