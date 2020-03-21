Украина закрывает аэропорты и запрещает выезд туристов

С 24 марта из-за коронавируса в Украине закрываются все аэропорты, кроме киевского аэропорта "Борисполь", сообщили в Мининфраструктуры страны.

"Только что приняли в правительстве решение. С завтрашнего дня в Украине будет работать только международный аэропорт "Борисполь". С 12:00 24 марта также будет запрещен вылет пассажиров в авиапутешествия с целью туризма. Извините за неудобства, но это вынужденная мера для предотвращения распространения коронавируса. Безопасность людей превыше всего", - написал в Facebook министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает РИА Новости.

Ранее правительство Украины на внеочередном заседании приняло решение о введении режима чрезвычайной ситуации в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях из-за распространения нового коронавируса, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

В Украине с 12 марта по 3 апреля введен общенациональный карантин. С 17 марта в стране полностью закрыто пассажирское авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение с другими странами, а также внутренние междугородные сообщения, ограничена работа городского общественного транспорта, не работает метро в трех крупнейших городах страны.