Напомним, что и сам Мубариз Мансимов на прошлой неделе был арестован по обвинению в связях с террористической организацией FETÖ.

Как сообщают турецкие СМИ, Левон Терменджян обвинялся в мошенничестве и махинациях, которые нанесли ущерб бюджету США на один миллиард долларов. Спецслужбы США уже долгое время расследуют это запутанное дело.

Наконец, на прошедшем 22 марта процессе в федеральном суде Солт-Лейк Сити армянский бизнесмен-мафиози был признан виновным.

Суд установил, что Левон Терменджян вместе с владельцами компании Washakie Renewable Energy Якобом и Исхаком Кингстонами сформировал преступную группировку и нанес ущерб бюджету США в размере миллиарда долларов. Терменджян и братья Кингстоны признаны виновными в уклонении от уплаты налогов.

Еще в январе этого года прокурор требовал признать Левона Терменджяна по 10 пунктам обвинений и приговорить к 130 годам тюрьмы. Братья Кингстоны же пошли на соглашение с ФБР, и прокурор потребовал для них 30 лет тюрьмы.

В результате судебного процесса, длившегося семь недель, обвиняемые были признаны виновными, и скоро судьи огласят свой вердикт.