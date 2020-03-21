Арестован и партнёр Мубариза Мансимова Левон Терменджян турецкие СМИ
В США признан виновным бизнесмен армянского происхождения Левон Терменджян, который является бизнес-партнером главы группы компаний Palmali, азербайджанского бизнесмена Мубариза Мансимова.
Напомним, что и сам Мубариз Мансимов на прошлой неделе был арестован по обвинению в связях с террористической организацией FETÖ.
Как сообщают турецкие СМИ, Левон Терменджян обвинялся в мошенничестве и махинациях, которые нанесли ущерб бюджету США на один миллиард долларов. Спецслужбы США уже долгое время расследуют это запутанное дело.
Наконец, на прошедшем 22 марта процессе в федеральном суде Солт-Лейк Сити армянский бизнесмен-мафиози был признан виновным.
Суд установил, что Левон Терменджян вместе с владельцами компании Washakie Renewable Energy Якобом и Исхаком Кингстонами сформировал преступную группировку и нанес ущерб бюджету США в размере миллиарда долларов. Терменджян и братья Кингстоны признаны виновными в уклонении от уплаты налогов.
Еще в январе этого года прокурор требовал признать Левона Терменджяна по 10 пунктам обвинений и приговорить к 130 годам тюрьмы. Братья Кингстоны же пошли на соглашение с ФБР, и прокурор потребовал для них 30 лет тюрьмы.
В результате судебного процесса, длившегося семь недель, обвиняемые были признаны виновными, и скоро судьи огласят свой вердикт.
Ранее турецкие и западные СМИ неоднократно писали о связях главы группы компаний Palmali Мубариза Мансимова с Левоном Терменджяном. Однако сам Мубариз Мансимов опровергал эту информацию.
В ходе судебного процесса в суде Солт-Лейк Сити сын Левона Терменджяна Джордж уличил Мубариза Мансимова во лжи: «Мубариз Мансимов наш партнер. Вместе с Мансимовым по поручению моего отца мы создали в Калифорнии компанию Palmali USA LLC. То, что говорит Мубариз Мансимов, неправда».
О том, что компания Palmali USA LLC была создана Мансимовым и Терменджяном, заявил и родной брат армянского бизнесмена.
По заявлению источников из окружения Левона Терменджяна, Мубариз Мансимов основал эту компанию для того, чтобы создать или арендовать танкерный флот для перевозки нефти и нефтепродуктов в США. В свою очередь, Левон Терменджян, используя личные связи, должен был обеспечить заключение подрядных договоров о том, что Palmali USA LLC будет обеспечивать перевозку нефтепродуктов для обеспечения потребностей Пентагона и НАТО.
И хотя Мубариз Мансимов пытается опровергнуть свои связи с Левоном Терменджяном, в турецких СМИ опубликованы фотографии, доказывающие обратное. В частности, они были вместе на свадьбе, которая состоялась в Стамбуле в октябре 2016 года.
Компания Palmali USA LLC была учреждена в Калифорнии в 2016 году. А Левон Терменджян был арестован в ходе спецоперации ФБР в 2018 году. В учредительных документах компании помимо имени Мубариза Мансимова также значатся имена Левона Терменджяна и братьев Кингстонов. На пост исполнительного директора компании был назначен сын Левона Терменджяна Джордж Терменджян.
Несмотря на то, что учредительное документы компании имеются в открытом доступе в интернете, Мубариз Мансимов продолжает опровергать свои бизнес-связи с Терменджяном.