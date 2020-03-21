В Грузии выросло число заболевших коронавирусом
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось до 61 человека, сообщается на специальном сайте по мониторингу заболевания.
"Подтвержденных случаев инфицирования - 61, среди них выздоровели восемь, в режиме карантина - 3 320, под наблюдением - 235", - цитирует РИА Новости сообщение сайта.
В минувшую субботу грузинские власти объявили в стране чрезвычайное положение в целях борьбы с распространением коронавируса. В списке ограничительных мер фигурируют запрет на проведение мероприятий численностью более 10 человек, а также ограничения на передвижения.