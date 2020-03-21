США обвинили Иран в заражении пяти стран коронавирусом

Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил власти Ирана в том, что их пренебрежительное отношение к ситуации с распространением коронавируса нового типа привело к попаданию вируса в пять других стран . Об этом он написал в Twitter.

"В феврале рейсы иранской авиакомпании Mahan Air совершили не менее 55 перелетов между Тегераном и Китаем, продолжая распространять вирус из Уханя. По меньшей мере в пяти странах первые случаи COVID-19 стали прямым следствием пренебрежительного отношения властей Ирана к здоровью людей", - цитирует ТАСС заявление Помпео.

Госсекретарь США утверждает, что иранские власти игнорировали предупреждения медиков, скрывали смерть первого пациента с коронавирусом в стране и продолжают "врать иранскому народу и всему миру о числе зараженных и умерших".

Помпео также отметил, что Тегеран отказался от помощи в борьбе с эпидемией со стороны США, продолжая обвинять Вашингтон в том, что американские санкции мешают справиться с коронавирусом.