Принимая во внимание опыт различных стран в борьбе с пандемией коронавируса COVID-19 и руководствуясь статьей 25 Закона Азербайджана о санитарно-эпидемиологической безопасности, с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции в стране и ее последствий на территории Азербайджана с 00:00 24 марта по 00:00 20 апреля 2020 года вводится режим специального карантина.

Как сообщили в оперативном штабе при Кабинете министров, на заседании обсуждалась ситуация с коронавирусной инфекцией в стране и было принято решение о применении специального режима для предотвращения распространения инфекции.

На протяжении указанного периода:

1. Лицам старше 65 лет запрещается выходить из дома. В соответствии с законодательством обеспечить оказание социальных услуг одиноким лицам данной возрастной категории.

2. Ограничить въезд и выезд по городам Баку и Сумгаит, а также Апшеронскому району, за исключением автомобилей специального назначения, включая машины скорой помощи, аварийно-восстановительных и спасательных служб, а также грузовые автомобили.

3. Приостанавливаются любые межрайонные и междугородние пассажироперевозки, независимо от формы собственности перевозчика.

4. Обеспечить в рамках установленного графика перевозку специальными чартерными рейсами в Азербайджан всех находящихся за рубежом граждан Азербайджана, в первую очередь семей с малолетними детьми, пожилых, людей, нуждающихся в медицинской помощи, и женщин, с размещением их на обязательный карантин сроком 14-21 день.

5. Бакинскому транспортному агентству обеспечить специальные экспресс-автобусные линии на основе установленных маршрутов между станциями метро с 06:00 до 22:00. Пассажирам рекомендуется минимизировать использование метро и отдать предпочтение наземному транспорту.

6. Запретить гражданам собираться в группах более 10 человек в общественных местах, в том числе на улицах, бульваре, в парках и других местах.

7. Гражданам рекомендуется при общении между собой держать дистанцию в 2 метра.

8. Для предприятий общественного питания задействовать новый режим работы: время обслуживания клиентов по месту установить с 12.00 до 15.00; доставка на дом и онлайн-продажи разрешены без ограничений.

9. Приостановить работу на территории страны торговых центров и моллов, кроме функционирующих в их составе супермаркетов, продовольственных магазинов и аптек.

10. Обеспечить деятельность продовольственных магазинов, аптек и других жизненно важных объектов.

11. Надзор за исполнением требований режима специального карантина возложить на МВД Азербайджана.

Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана настоятельно рекомендует всему населению оставаться дома, соблюдать условия самоизоляции, лицам, ощутившим характерные для коронавируса симптомы, звонить по телефонам горячей линии 103 или 15-42.