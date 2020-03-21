И строительная компания MƏK-AN MMM перечислила 300 тысяч на борьбу с вирусом

Одна из ведущих строительных компаний страны, действующая с 1999 года, MƏK-AN MMM в рамках принципов корпоративной социальной ответственности присоединилась к превентивным мероприятиям, проводимым в Азербайджане в рамках борьбы с пандемией COVİD-19.

С целью финансовой поддержки мер, осуществляемых по борьбе с распространением инфекции коронавируса на территории Азербайджана, MƏK-AN MMM отозвалась на призыв президента Азербайджана Ильхама Алиева и перечислила 300 тысяч манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом.

Компания всецело поддерживает усилия государства по предотвращению распространения и ограничения негативного влияния пандемии коронавируса на экономику и граждан страны.