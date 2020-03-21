В ВОЗ заявили об ускорении пандемии коронавируса

"В ВОЗ получили данные о более чем 300 тысячах случаев заражения COVID-19. Эта проблема затронула почти все страны мира. Распространение пандемии ускоряется", - сказал он на брифинге в Женеве.

По словам главы ВОЗ, победить пандемию поможет социальное дистанцирование и самоизоляция. Глава ВОЗ также заявил о необходимости уделять внимание медицинским работникам и призвал не использовать непроверенные лекарства против коронавируса, чтобы не давать людям ложных надежд, пишет Лента.ру.

Гебрейесус планирует обратиться к главам G20, чтобы попросить их увеличить производство защитных средств.

По последним данным, число зараженных коронавирусом превысило 354,6 тысячи, свыше 15,4 тысячи человек скончались.