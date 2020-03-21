Коронавирус в Италии: число умерших снижается

Число смертельных случаев от коронавируса за сутки в Италии снижается второй день подряд: число жертв за этот период составило 602, также снижается число случаев заражения за сутки, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.

"Число выздоровевших возросло на 408 человек, их стало 7 423" , - сказал Боррелли. На настоящий момент коронавирусом инфицированы свыше 50 тысяч итальянцев, за сутки этот показатель вырос на 3,8 тысячи случаев, передает РИА Новости.

"К сожалению, за сегодня мы зарегистрируем 602 смертельных исхода ", - отметил Боррелли. Таким образом, число жертв превысило 6 тысяч и составило 6 078.

Накануне был зарегистрирован 651 летальный исход. Днем ранее число скончавшихся рекордно выросло на 793.