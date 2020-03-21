Минюст присоединился к инициативе президента

Различные организации, физические и юридические лица осуществляют добровольные взносы в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, созданный согласно указу президента Азербайджана Ильхама Алиева от 19 марта 2020 года «О мерах по охране здоровья населения и усилению борьбы с коронавирусной инфекцией в Азербайджанской Республике».

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Министерства юстиции, руководство и коллектив министерства, присоединившись к инициативе оказания поддержки мерам, осуществляемым в этом направлении, приняли решение перевести 870 тысяч манатов от заработной платы в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом.

Сотрудники юстиции заявляют о своей солидарности с государством и азербайджанским народом в борьбе с коронавирусом.