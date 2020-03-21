Азербайджан продлил закрытие границы с Грузией

Власти Азербайджана и Грузии продлили срок закрытия государственной границы до 20 апреля 2020 года, говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана.

Согласно информации, срок закрытия государственной границы между Азербайджаном и Грузией, решение о котором было принято 13 марта 2020 года в целях обеспечения безопасности и защиты здоровья граждан обеих стран от эпидемии коронавируса, продлевается до 20 апреля этого года.

Штаб отмечает, что для осуществления грузоперевозок между двумя странами действует транзитный коридор.