Турция запретила экспорт медицинских масок

Власти Турции запретили местным компаниям, производящим медицинские маски, продавать их за рубеж в связи с пандемией коронавируса.

"У нас есть информация о том, что в ряде регионов наблюдается дефицит масок. Некоторые компании строят планы по их продаже за границу, в ходе проверок выявлены склады с масками, подготовленными для продажи за рубеж. Мы будем выкупать их. Маски, произведенные в Турции, не будут продаваться за границу", - заявил глава минздрава Турции Фахреттин Коджа, передает РИА Новости.

В настоящее время турецкий Минздрав заключил 20 соглашений с компаниями, производящими маски. "Остальных мы призываем к тому же, иначе прибегнем к принудительным мерам", - подчеркнул Коджа.