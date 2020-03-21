МВФ: рецессия мировой экономики будет хуже кризиса 2008 года

В 2020 году мировую экономику ждет рецессия, которая будет хуже мирового финансового кризиса 2008 года, заявила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева по итогам экстренной телеконференции с участием глав центробанков и министерств финансов стран G20, сообщает Коммерсант.

По словам Георгиевой, инвесторы за период с начала кризиса из-за коронавируса COVID-19 вывели с развивающихся рынков $83 млрд. Это крупнейший когда-либо зарегистрированный отток капитала, сообщила глава МВФ.

«Перспективы глобального роста: для 2020 года он отрицательный — рецессия по крайней мере такая же плохая, как во время глобального финансового кризиса или даже хуже. Но мы ожидаем выздоровления в 2021 году»,— говорится в заявлении главы МВФ.

Среди мер, принимаемых МВФ для борьбы с кризисом, Георгиева объявила о готовности выделить $1 трлн. По ее словам, почти 80 стран обратились за финансовой помощью к МВФ.