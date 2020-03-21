Замминистра здравоохранения о заболевших коронавирусом в Азербайджане

По словам Гасымова, "в Азербайджан были доставлены тесты из Турции и по линии Всемирной организации здравоохранения. Мы предпочитаем проводить анализы более точным методом ПЦР (полимеразной цепной реакции)".

В Азербайджан планируется привезти дополнительные тесты на коронавирус. Об этом на брифинге в связи с коронавирусом сказал заместитель министра здравоохранения Виктор Гасымов.

Кроме того, отметил замминистра, в стране значительно увеличился объем работ по проведению тестов в связи с коронавирусом. На сегодня коронавирус обнаружен у 72 лиц, заявил Виктор Гасымов. Из них вылечились 10, умер один человек. Около тысячи человек помещены на карантин. Среди людей, у которых обнаружена инфекция, двое иностранцев. В основном это люди в возрасте от 29 до 50 лет.

"Факты инфицирования чаще фиксируются в южном регионе. Среди людей, которые прибыли в Азербайджан до закрытия границ с Ираном, были инфицированные", - сказал Гасымов.

Пресс-секретарь Кабинета министров Ибрагим Мамедов отметил, что в настоящее время в Азербайджане имеется достаточное количество масок и защитных средств. Наряду с этим в страну ввозятся и другие медицинские средства.