Помощник Ильхама Алиева: «Идет распространение коронавируса в Азербайджане»

Масштабы внутреннего карантина в стране расширяются. Об этом на брифинге, проведенном оперативным штабом при Кабинете министров, заявил помощник президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

«До сих пор Всемирная организация здравоохранения квалифицировала коронавирус в Азербайджане как импортируемое заболевание. То, что до недавнего времени Азербайджан относился именно к этой категории стран, является прямым результатом мер, предпринятых нашим государством.

Но тенденция к распространению болезни показывает, что она очень мобильна и заразна. Поэтому идет тенденция распространения этого вируса в стране», - отметил Хикмет Гаджиев.

По его словам, на сегодняшний день за счет государства были эвакуированы около 10 тысяч граждан Азербайджана.

«Каждый из наших граждан имеет право вернуться в свою страну, и наше государство предпринимает в таких сложных условиях все необходимые меры для их доставки на родину», - сказал Хикмет Гаджиев.

«А наши граждане должны соблюдать карантинный режим стран, в которых они находятся. Азербайджанское государство рядом со своими гражданами. Опыт прошлых лет свидетельствует, что во время вооруженных конфликтов и стихийных бедствий на международном уровне Азербайджан реализовывал процессы по эвакуации своих граждан», - сказал Гаджиев.