Баку Модерн выделил на борьбу с пандемией 100 000 манатов

Один из ведущих образовательных центров страны - Образовательный комплекс Баку Модерн примкнул к мероприятиям, проводимым в нашей стране в рамках борьбы с пандемией коронавируса.

Комплекс выразил свою солидарность с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и перечислил в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом 100 000 манатов.

Образовательный комплекс Баку Модерн осознает свою ответственнойсть перед обществом и поддерживает все усилия государства по предотвращению распространения и ограничения негативного влияния пандемии коронавируса на экономику и граждан страны.

ВМТК (Образовательный комплекс Баку Модерн) начал функционировать в сентябре 2012 года как ВММ (Школа Баку Модерн). Сегодня ВМТК, завоевавший доверие учеников и родителей, превратилась в лидирующий в республике образовательный комплекс.