Кабмин: Пока нет необходимости объявлять режим чрезвычайной ситуации

Азербайджане на данный момент нет необходимости в объявлении режима чрезвычайной ситуации, заявил на проведенном сегодня брифинге оперативного штаба пресс-секретарь Кабинета министров Ибрагим Мамедов.

«Пока в объявлении в стране режима ЧС необходимости нет. Однако такая возможность не исключается. Если в Азербайджане продолжится ситуация, угрожающая безопасности населения, то режим ЧС может быть объявлен», - сказал Мамедов.

Пресс-секретарь Кабмина добавил, что для пресечения распространения коронавируса будут приняты все необходимые меры.