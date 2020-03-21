100 000 манатов на борьбу с пандемией от Böyük Saray
ОАО Böyük Saray, руководствуясь принципами корпоративной социальной ответственности, поддержало экстренные мероприятия, проводимые в Азербайджане в рамках борьбы с пандемией COVİD-19.
Компания отозвалась на призыв президента Азербайджана Ильхама Алиева и перечислила 100 тысяч манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом.
ОАО Böyük Saray поддерживает все мероприятия государства по предотвращению распространения и ограничению негативного влияния пандемии коронавируса на экономику и граждан страны.