Вашингтон подтвердил возможность нефтяного союза с Эр-Риядом

Министр энергетики США Дэн Бруйетт подтвердил, что в Вашингтоне рассматривают возможность создания альянса с Саудовской Аравией для регулирования цен на нефть.

По его словам, в «политическом пространстве» обсуждается много идей, предложение создать альянс с Саудовской Аравией – одна из них. Однако Бруйетт не смог сказать, представят ли это предложение на рассмотрение официально.

Бруйетт пояснил, что идея обсуждалась в ходе межведомственных дискуссий, но США пока «не приняли никакого решения по этому поводу», передает Bloomberg.

Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что в Министерстве энергетики США убеждают администрацию президента Дональда Трампа сформировать альянс с Саудовской Аравией с целью регулирования мировых цен на нефть. Сторонники такого плана рассчитывают на стабилизацию цен на нефть и предотвращение их обвала.