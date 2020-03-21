УЕФА отложил финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) официально сообщил о переносе финальных матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы. Новые даты матчей пока не согласованы, специальная рабочая группа уже приступила к рассмотрению календаря.

Финалы были запланированы на май 2020 года. «Из-за коронавируса COVID-19 в Европе UEFA сегодня официально принял решение отложить следующие матчи, изначально запланированные на май 2020 года: финал Лиги чемпионов среди женщин, финал Лиги Европы и финал Лиги чемпионов»,— сообщается на сайте UEFA.

Ранее UEFA принял решение о переносе на следующее лето чемпионата Европы по футболу, который должен был начаться в июне.