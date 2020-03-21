«Садарак» и «Бина» закрываются

С 00:00 24 марта приостанавливается деятельность торговых центров «Садарак» и «Бина», заявил на брифинге в связи с объявлением в стране режима специального карантина пресс-секретарь Кабинета министров Ибрагим Мамедов.

И.Мамедов отметил, что ограничения коснутся всех моллов и крупных торговых центров.

По его словам, до настоящего времени проделана большая работа по профилактике распространения коронавируса: «Каналы, по которым болезнь может из-за рубежа попасть в нашу страну, практически закрыты. В настоящее время торговые отношения и грузоперевозки продолжаются. Ранее был запрещен въезд в Баку, Сумгаит и Апшеронский район из районов Азербайджана. Выезд из Баку, Сумгаита и Апшеронского района тоже приостановлен. Зарегистрированные в Баку люди могут свободно вернуться домой. Передвижения внутри Сумгаита, Баку и Апшерона остаются свободными».