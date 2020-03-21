Пентагон переходит на «удаленку»

Из-за пандемии коронавируса часть сотрудников главного здания Министерства обороны США (Пентагона) переводится на удаленную работу.

«Сегодня мы поднимаем уровень защиты Пентагона до уровня «С - Charlie», который предусматривает ограничение количества точек входа в Пентагон и увеличивает количество сотрудников, которые работают удаленно», - сообщил глава ведомства Марк Эспер на пресс-конференции, пишет РИА Новости.

Уровень «С» – четвертый из пяти в шкале Минобороны США по степени защиты военнослужащих, сотрудников и членов их семей.