Государственное морское агентство поддержало борьбу с коронавирусом

Государственное морское агентство присоединилось к инициативе по переводу средств в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, учрежденный указом президента Азербайджана от 19 марта 2020 года «О мерах по охране здоровья населения и усилению борьбы с коронавирусной инфекцией в Азербайджанской Республике».

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе ведомства, Государственное морское агентство перевело в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом средства в размере 250 тысяч манатов.