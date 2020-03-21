В Испании за сутки от коронавируса умерли 462 человека

Как сообщает El Pais, 87% умерших — люди старше 70 лет. Больше всего людей с начала вспышки коронавируса умерли в Мадриде — 1 263, передает РБК.

Количество жертв коронавируса в Испании достигло 2 182 человек, за последние сутки в стране скончались 462 человека, говорится в опубликованных Минздравом страны данных.

Число случаев заражений, зафиксированных в Испании, составляет 33 089. Это на 4 517 больше, чем днем ранее, сообщает El Pais. По словам директора Координационного центра по оповещениям и чрезвычайным ситуациям Минздрава Фернандо Симона, рост количества пациентов в отделениях интенсивной терапии снизился с 15 до 13%. Он выразил мнение, что даже такие небольшие сокращения вселяют надежду.

Накануне Минздрав Испании сообщил, что власти закупили 640 тысяч экспресс-тестов в Китае на выявление коронавируса и распространили первые 8 тысяч в автономном сообществе Мадрид, где ситуация тяжелее всего. Страна также собирается импортировать еще 6 млн тестов из европейских стран.

По данным Всемирной организации здравоохранения, Испания находится на втором месте по количеству случаев заражения в Европе. Первое занимает Италия.