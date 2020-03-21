Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении в стране карантина. Британцам будет разрешено покидать дома только по нескольким поводам, сообщает РИА Новости.

Джонсон отметил, что теперь в стране запрещено собираться больше двух человек. По его словам, в стране вводится запрет на проведение свадеб, увеселительных мероприятий, исключением являются только похороны.

"Для всех нас пришло время начать делать больше для борьбы с распространением вируса. Сегодня вечером я даю британскому народу очень простое указание - вы должны оставаться дома. Это главное, что мы должны сделать, чтобы остановить распространение болезни между домохозяйствами, - сказал Джонсон. - Поэтому людям будет разрешено покидать свои дома лишь по весьма ограниченному числу поводов", передает ТАСС.

Премьер Великобритании также распорядился о закрытии в стране магазинов, кроме продающих товары первой необходимости.

Ранее Борис Джонсон предупредил, что правительство введет более строгие правила в отношении передвижения, если граждане будут игнорировать рекомендации, которые касаются социального дистанцирования введенного для борьбы с коронавирусом, сообщала BBC.